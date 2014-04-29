Сепаратисты требуют назначить нового директора захваченной Донецкой телерадиокомпании

Сепаратисты, захватившие Донецкую областную телерадиокомпанию, не пускают на рабочие места ни директора, ни трудовой коллектив. Об этом "ОстроВу" сообщил генеральный директор ТРК Олег Джолас.

Захватчики требуют нового директора телерадиокомпании либо предлагают ехать в захваченную облгосадминистрацию и там "согласовывать свое назначение".

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На место выехал начальник Донецкого горуправления милиции Максим Кириндясов.

Здание Донецкой областной государственной телерадиокомпании было захвачено в воскресенье. Кроме того, в понедельник в Донецке был захвачен Областной радиотелевизионный передающий центр.

По Донецку вечером 28 апреля началось "веерное" отключение украинских телеканалов.