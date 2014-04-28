Боевики активизируют деятельность на майские праздники - СБУ

Боевики на востоке Украины на майские праздники активизируют свою деятельность. Об этом сегодня на брифинге в Антитеррористическом центре сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, передает корреспондент "ОстроВа".

"Мы знаем, что на майские праздники сепаратисты с боевиками будут активизировать свою деятельность. Нам их планы известны. В связи с этим хотели бы попросить журналистов и СМИ ограничить свое присутствие в регионе, поскольку есть опасность попасть в плен, а этого бы очень не хотелось", - сообщила она.

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Также Остапенко отметила, что уже сейчас производятся контр-мероприятия.

"Я надеюсь, мы переживем майские праздники, отметим их, ну а дальше уже...", - неуверенно сказала она.