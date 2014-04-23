В восточных областях опасны не мифические "бендеровцы", а боевики спецслужб РФ - МИД
Министерство иностранных дел Украины призывает Россию прекратить нагнетать ситуацию в юго-восточных регионах Украины, потакая бесчинствам своих "марионеточных вооруженных формирований".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
"Именно действия профессионально подготовленных боевиков из так называемого народного ополчения, поддержанных и организованных российскими спецслужбами, создают реальную террористическую безопасность нашим гражданам на востоке и юге, а не мифические бендеровцы или бойцы «Правого сектора», которыми так навязчиво пугает всех российская пропаганда", - подчеркнул юрий Перебыйнис.
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По его словам, вызывает обеспокоенность позиция Российской Федерации. В частности, Украина передала российской стороне ноту о свои практические шаги по деэскалации ситуации и попросила Россию предоставить свою ноту о том, что она делает, но зато Украина не получила никакого ответа, отметил юрий Перебыйнис.
Он напомнил о Женевские договоренности, отметив, что Украина ответственно относится к их выполнению.
По его словам, Украина приостановила активную фазу антитеррористической операции, уже разработан и внесен на рассмотрение ВР законопроект об амнистии для тех, кто сложит оружие, правительство инициировало проведение конституционной реформы.
Перебыйнис отметил, что власть продолжает разоружать все радикальные движения и разоружать населения, и уже изъято более 6 тысяч единиц стрелкового оружия.
"Вместо этого мы наблюдаем полный бойкот Женевских договоренностей со стороны Москвы и нежелание выполнять положения Женевских договоренностей от 17 апреля", - подчеркнул он.
"Мы убеждены, что ответственна именно РФ, под флагами которой сейчас действуют вооруженные диверсионные подразделения на сходни и юге Украины, которые координируются российскими спецслужбами, в чем не имеют никакого сомнения в международном сообществе", - сказал он.
Перебыйнис еще раз подчеркнул, что Россия должна публично призывать сепаратистов сложить оружие, освободить всех заложников, прекратить убийства, пытки и т.д. Также от РФ ждут осуждения шовинистских и антисемитских заявлений пророссийских активистов.