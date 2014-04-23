В восточных областях опасны не мифические "бендеровцы", а боевики спецслужб РФ - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Именно действия профессионально подготовленных боевиков из так называемого народного ополчения, поддержанных и организованных российскими спецслужбами, создают реальную террористическую безопасность нашим гражданам на востоке и юге, а не мифические бендеровцы или бойцы «Правого сектора», которыми так навязчиво пугает всех российская пропаганда", - подчеркнул юрий Перебыйнис.

Читайте такжеУкраина направила ноту МИД РФ относительно выполнения Женевских договоренностей

По его словам, вызывает обеспокоенность позиция Российской Федерации. В частности, Украина передала российской стороне ноту о свои практические шаги по деэскалации ситуации и попросила Россию предоставить свою ноту о том, что она делает, но зато Украина не получила никакого ответа, отметил юрий Перебыйнис.

Он напомнил о Женевские договоренности, отметив, что Украина ответственно относится к их выполнению.

По его словам, Украина приостановила активную фазу антитеррористической операции, уже разработан и внесен на рассмотрение ВР законопроект об амнистии для тех, кто сложит оружие, правительство инициировало проведение конституционной реформы.

Перебыйнис отметил, что власть продолжает разоружать все радикальные движения и разоружать населения, и уже изъято более 6 тысяч единиц стрелкового оружия.

"Вместо этого мы наблюдаем полный бойкот Женевских договоренностей со стороны Москвы и нежелание выполнять положения Женевских договоренностей от 17 апреля", - подчеркнул он.

"Мы убеждены, что ответственна именно РФ, под флагами которой сейчас действуют вооруженные диверсионные подразделения на сходни и юге Украины, которые координируются российскими спецслужбами, в чем не имеют никакого сомнения в международном сообществе", - сказал он.

Перебыйнис еще раз подчеркнул, что Россия должна публично призывать сепаратистов сложить оружие, освободить всех заложников, прекратить убийства, пытки и т.д. Также от РФ ждут осуждения шовинистских и антисемитских заявлений пророссийских активистов.