СБУ: В Славянске задержан заместитель "народного мэра"

Об этом сегодня на брифинге в Антитеррористическом центре сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко – передает "ОстроВ".

"Контрразведкой СБУ в рамках антитеррористической операции был задержан гражданин Украины Перепечаенко Игорь Анатольевич, 1972 г.р., известный как заместитель самопровозглашенного мэра города Славянск Донецкой области", - отметила она.

Также Остапенко добавила, что, по имеющимся у СБУ данным, он причастен к организации сепаратистских мероприятий в Донецкой области, которые сопровождалось насилием над гражданами, погромами и уничтожением имущества. Также известно, что задержанный причастен к захвату государственных зданий, в частности Донецкой областной администрации, районного отделения внутренних дел и СБУ.

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Сообщается, что ранее Перепечаенко установил контакт с членами разведывательно-диверсионной группы ГРУ РФ, которым руководит гражданин России Игорь Гиркин ("Стрелок"), и содействовал этим лицам в организации ими террористических актов в Донецкой области. Обозначенные действия сотрудников Спецслужб РФ привели к гибели сотрудника СБУ во время выполнения служебных обязанностей.