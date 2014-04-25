В Николаеве русофилы, "витренковцы" и коммунисты блокируют горсовет

Об этом сообщает николаевский портал "Преступности.net".

Сообщается, что изначально возле мэрии протестовали одни сторонники Компартии Украины, их было порядка 30 человек. Они выступили с требованием сделать переоценку памятника Ленину, который был повален на площади Ленина 22 февраля.

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Вскоре к ним подошли еще около ста человек пророссийских митингующих, во главе с так называемым, "народным мэром" экс-витренковцем Дмитрием Никоновым. Демонстранты скандировали: "Исакова на нары!", "Антощенко отремонтировал 2 БТРа, из которых ведется бой по мирным жителям Славянска!", "Гранатурова вон из горсовета!" и прочее.

Спустя некоторое время, к акции присоединились также и спортсмены и тренера спортивной базы "Спартак". они вышли на пикет с плакатами "Вернем спортбазу "Спартак" народу", "Бабий - иуда, отдай зарплату людям" и пр.

После участники пикета попытались попасть в сессионный зал, однако их не пустили, остановив на входе в мэрию. Там они зачитали свое обращение к властям. Через некоторое время наиболее агрессивные из митингующих начали столкновения с милицией. Участники акции попытались попасть в здание. В итоге 10 людей проникли в мэрию. Остальных милиция не пропустила. Это вызвало крайне негативную реакцию у толпы и она предприняли еще одну попытку попасть внутрь.

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В данный момент ситуация под горсоветом остается напряженной, однако столкновения больше не происходят. Участники пророссийского митинга, называют активистов "Народного ополчения" "фашистами". Некоторые из них выкрикивают, что хотят в Россию.

Следует также отметить, что, как сообщал УНИАН ранее в Тернополе митинг перерос в попытку штурма городского совета.