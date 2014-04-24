Минобразования: Студенты Донбасса не поддерживают сепаратистов

Министр образования и науки Украины Сергей Квит заявил, что студенты Донбасса не поддерживают сепаратистов и не принимают участия в акциях на востоке Украины.

Об этом Квит заявил в Брюсселе, отвечая на вопрос УНИАН после конференции, посвященной налаживанию диалога между Украиной и Россией, организованной Университетом Брюсселя.

"Ситуация в студенческой среде на Донбассе нормальная. Я был там на прошлой неделе. Люди очень сплочены. Студенты в этом абсолютно не принимают участия – так же, как и шахтеры. Представители Донецка ходят боком и из исподлобья на эти акции смотрят. Я встречался со студентами, профсоюзами - ситуация нормальная", - сказал министр.

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"Я был также в Харькове, и там ректоры выдали совместное заявление против сепаратизма. Нужно понимать, что ректоры в Украине сами ничего не делают - если их об этом не попросит министр. Но я никого не просил! Поэтому, это что-то новое - чтобы ректоры вузов сами делали такое политическое заявление - это новое для Украины. По-видимому, их этот сепаратизм уже достал", - добавил Квит.

Справка УНИАН. Россия в марте аннексировала украинский Крым.

17 апреля во время «прямой линии» с россиянами Путин признал, что незаконный референдум в Крыму прошел при участии российской армии.

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Однако Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. 12-13 апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области. Они похищают, подвергают пыткам и убивают людей, обстреливают украинские самолеты, нападают на военные объекты.