Тарута выступил за референдум о статусе русского языка 25 мая

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление губернатор сделал сегодня во время совещания с главами городов, местных советов и районных государственных администраций.

Он напомнил, что инициатива о проведении референдума была ранее озвучена премьер-министром Арсением Яценюком в ходе его визита в Донецк.

«Люди хотят референдум, люди должны иметь возможность его провести. Датой предлагаю определить 25 мая - день выборов Президента Украины» – сказал Тарута.

Читайте такжеБольшинство украинцев выступают за унитарную Украину с единственным государственным языком - опросИнициатива губернатора была поддержана всеми мэрами городов, главами районных советов и районных государственных администраций Донецкой области.

«Теперь необходимо как можно скорее начать процесс формулирования вопросов для референдума, чтобы по ним было согласие всех заинтересованных сторон» – подчеркнул Тарута.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля во время совещания в Донецке премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что правительство выступает за сбалансирование власти между центром и регионами и передачу полномочий на места через внесение изменений в Конституцию и Бюджетный кодекс. Он призвал представителей всех политических сил принять активнейшее участие в работе Конституционной комиссии и дать свое виденье внесения изменений в Основной закон.

Яценюк также подчеркнул необходимость доработки закона о всеукраинском референдуме и принятия закона о местном референдуме: «Местный референдум должен решать те вопросы, которые относятся к компетенции соответствующей территориальной громады».