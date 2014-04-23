Возрождение ВПК обеспечит работой сотни и тысячи людей, — Кличко

По словам Кличко, если Кабинет министров и парламент проигнорируют необходимость принятия такой программы, УДАР самостоятельно ее разработает и вынесет на рассмотрение и утверждение парламентом после выборов, когда в стране будут новые Президент и правительство.

«Самый болезненный фактор для украинского ВПК — это агрессия, развязанная против нашей страны руководством Российской Федерации. «Стратегический союзник» превратился в агрессора. Соответственно, оборонные предприятия утратили крупнейший рынок сбыта и партнеров по проектам. Известно, что ГП «Антонов» немалую часть доходов получает от продажи и обслуживания самолетов в России. Поэтому одним лишь поиском новых рынков сбыта продукции проблему не решить. Надо искать и предлагать принципиально новые пути решения проблем украинской оборонной и гражданской промышленности, и, в частности, авиастроения, с тем, чтобы отрасль развивалась и процветала. Партия УДАР над этим работает», — сказал Кличко.

Кличко отметил, что восстановление военно-промышленного комплекса Украины должно стать приоритетом в работе как нынешней, так и будущей власти.

«Несмотря на то, что экономика страны сильно ослаблена, нужно определиться, каким образом в кратчайшие сроки решить проблему. Ведь от этого напрямую зависит дальнейшее существование Украины как целостного государства. Более того, возрождение ВПК будет способствовать росту экономики и производства высокотехнологической продукции мирного, гражданского назначения, а также обеспечит работой и зарплатой большое количество людей», — заявил лидер УДАРа.

В ходе общения с коллективом завода Виталий Кличко высказал убежденность в том, что такие встречи могут и должны помочь политикам сформировать повестку дня парламента и киевской власти. Кроме ГП «Антонов», Кличко намерен посетить и организовать сотрудничество своей команды с другими предприятиями оборонного комплекса в Киеве, среди которых - Дарницкий бронетанковый завод, «Артем», «Ленинскую кузню», а также конструкторское бюро «Арсенал» и госпредприятие «Микротек».