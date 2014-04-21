Сенаторы призывают Обаму ужесточить санкции против России

Американские сенаторы призывают Белый дом к жестким экономическим санкциям против России.

Члены комитета Сената по иностранным делам, республиканец Боб Коркер и демократ Крис Мерфи заявляют, что такие действия президента США Барака Обамы были бы адекватным ответом Вашингтона на дестабилизацию Кремлем ситуации в Украине, передает Радио Свобода.

Так, Боб Коркер, отметил, что санкции США должны включать давление на энергетический сектор России, в частности - на компанию «Газпром», а также на российскую банковскую сферу. По мнению республиканца, то, что Запад оставляет Украину один на один с Россией, является «бессовестным».

Читайте такжеЕС уже подготовил новый пакет санкций против России - еврокомиссарВ свою очередь, сенатор Крис Мерфи заявил, что если США не помогут Украине, следующей жертвой России может стать какая-то из стран-членов НАТО.