Путин предлагает Думе создать в аннексированном Крыму игорную зону

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Москвы, проектом федерального закона предусматривается внесение изменений в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.Читайте такжеКрымские сепаратисты планируют решить вопрос о работе казино на полуострове до 1 мая

Границы создаваемой игорной зоны будут определяться незаконными органами исполнительной власти Крыма, указывается в законопроекте.

На территории России созданы четыре игорные зоны: в Алтайском крае («Сибирская монета»), Приморском крае («Приморье»), Калининградской области («Янтарная»), а также Краснодарском крае («Азов-Сити»).