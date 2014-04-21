Путин предлагает Думе создать в аннексированном Крыму игорную зону
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о создании в аннексированном Крыму пятой игорной зоны.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Москвы, проектом федерального закона предусматривается внесение изменений в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.Читайте такжеКрымские сепаратисты планируют решить вопрос о работе казино на полуострове до 1 мая
Границы создаваемой игорной зоны будут определяться незаконными органами исполнительной власти Крыма, указывается в законопроекте.
На территории России созданы четыре игорные зоны: в Алтайском крае («Сибирская монета»), Приморском крае («Приморье»), Калининградской области («Янтарная»), а также Краснодарском крае («Азов-Сити»).