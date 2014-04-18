Будущее Украины зависит от государственного устройства - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Коморовский заявил сегодня в Варшаве.

"Сейчас следим с большим вниманием за всеми угрозами военного характера в Украине, за это переживаем и на этом концентрируем свое внимание, но нужно сознавать, что реально будущее Украины будет определено в рамках дискуссии о государственном строе этого государства", - сказал Коморовский, отметив, что эта дискуссия должна, прежде всего, вестись в самой Украине.

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"Дискуссия о государственном строе будет главной дискуссией в ближайшие недели и будет тесно связана с договоренностями в Женеве, где из уст министра иностранных дел России уже прозвучали другие слова, чем пару дней назад: слова без использования термина "федерализация", которые нужно воспринимать как согласие на децентрализацию, то есть передачу власти органам местного самоуправления", - оценил Коморовский.

Президент Польши допустил, что разные стороны могут выражать разные концепции реформы местного самоуправления, назвав польский вариант этой реформы "противоядием" для федерализации.

Как сообщал УНИАН, вчера Кабинет министров Украины решил провести консультации на тему децентрализации власти в стране до 1 октября этого года.

Ранее представители польской власти неоднократно называли реформу местного самоуправления одной самых главных, которую необходимо сделать Украины для того, чтобы она могла пойти польским путем и достичь таких же результатов в экономике и политике, как нынешний член ЕС - Польша.

Россия добивается федерализации Украины с правом регионов подписывать международные договоры, что, по мнению ряда польских экспертов и политиков, приведет фактически к развалу украинского государства. Они замечают, что федерация в Украине может быть лишь такой, как действует в Боснии - где формально есть одно государство, а на практике несколько.