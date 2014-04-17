Туск об Украине: Очень трудно думать об оптимистичном сценарии

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня заявил глава польского правительства Дональд Туск в польском городке Явожно.

Польский премьер рассказал, что 16 апреля провел переговоры с главой украинского правительства Арсением Яценюком, главой Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и премьер-министром Канады Стивеном Харпером.

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"Из разговоров однозначно можно сделать вывод, что ближайшие несколько дней будут иметь ключевое значение и очень трудно думать об оптимистичном сценарии. Будем стараться совместно с моими собеседниками и партнерами браться за инициативы, благодаря которым, возможно, удастся избежать черного сценария", - заявил Туск, которого цитирует РАР.

Глава правительства добавил, что сегодня также об исключительной ситуации в Украине будет разговаривать впервые с президентом Беларуси Александром Лукашенко и в очередной раз - с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Рассмусеном.

Он отметил, что сегодня чрезвычайно важно сохранить "порядок и безопасность" в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Женеве проходит международная встреча в деле разрешения кризиса в Украине, в которой, кроме украинцев и россиян, принимают участие представители США и ЕС.

Западные государства уже ввели два этапа санкций против россиян, ответственных за аннексию Крыма, и угрожают третьим этапом, если Россия продолжит агрессию против Украины. Ряд политиков и обозревателей призывают к экономической и финансовой блокады РФ так же, как против Ирана.