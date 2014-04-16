Януковича контролирует российская военная разведка - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил один из руководителей департамента контрразведки СБУ Виталий Найда.

По его словам, эта сеть образовывалась при преступном попустительстве бывшего руководства СБУ.

Как отметил Найда, с начала вторжения российских войск на территорию Крыма СБУ выявило около 40 кадровых сотрудников российских спецслужб, как из числа граждан России, так и из числа завербованных граждан Украины.Читайте такжеВ Украине арестовано более 20 офицеров ГРУ РФ - Наливайченко

По его словам, по разоблаченным фактам открыт ряд уголовных дел по статьям Уголовного кодекса: “Государственная измена”, “Шпионаж”, “Незаконное хранение оружия или взрывчатых веществ”, “Совершение массовых беспорядков”.

“Перехваченные переговоры свидетельствуют, что диверсионными акциями откровенно руководят сотрудники Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ”, - сказал Найда.

Он отметил, что на территории Украины с целью дестабилизации ситуации, захвата зданий правоохранительных органов, похищения оружия действуют бойцы 45-го отдельного гвардейского разведывательного полка специального назначения, который дислоцируется в городе Кубинка-1 Московской области. По словам Найды, именно эти спецназовцы оказывают активное сопротивление правоохранительным органам. Также четко установлено, что именно эти люди захватывали админздания в АР Крым, в частности Верховного Совета и Совета министров АРК. Позднее они попытались организовать и привести к беспорядкам в Николаеве и Одессе.Читайте такжеСтрелять на поражение: СБУ опубликовала переговоры ГРУ с диверсантами

Как отметил Найда всеми этими действиями, как в Крыму, так и на Востоке страны, руководит офицер российской армии Стрелков по прозвищу “Стрелок”.

Найда отметил, что бойцы 45-го отдельного гвардейского разведывательного полка специального назначения принимали участие в чеченской и грузинской кампании, а непосредственно Стрелков похищал чеченских граждан и вывозил их в РФ.

Кроме того, Найда отметил, что украинские спецслужбы четко установили, что значительное количество российских военнослужащих, которые принимали участие в оккупации Крыма, передислоцировано в разведывательные центры в Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Туапсе и населен пункт Аксай.

“Обратите внимание, что именно из Ростова-на-Дону к нам обращается бывший президент (Виктор Янукович - УНИАН), и это свидетельствует о том, что он полностью находится под контролем российских спецслужб”, - отметил Найда.Читайте такжеЯценюк: Раньше Путин о "сортирах" рассказывал, а теперь поддерживает террористов

Как сообщал УНИАН, 15 апреля СБУ сообщила, что установила личность руководителя российской диверсионной группы, которая терроризирует местное население, захватывает административные здания, дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в восточных областях Украины.

Им оказался гражданин РФ, офицер спецназа ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Стрелков.

Установлено, что в начале марта он прибыл на территорию Крыма и координировал захват российскими военнослужащими и представителями спецслужб РФ воинских частей Вооруженных сил Украины, местных органов власти и управления автономии, похищение военнослужащих, активистов общественных организаций и других граждан Украины и иностранцев, которые находились в Крыму.

Кроме этого, Стрелков вербует граждан Украины для дальнейшего использования в организации и проведении подрывных акций на территории нашего государства.Читайте такжеВ Запорожской области СБУ задержала агента военной разведки РФ

Диверсант лично давал указание гражданам Украины «К» и «В» захватить и удерживать здание Харьковской облгосадминистрации, воинские части и подразделения правоохранительных органов с целью завладения оружием в Луганской области.

15 апреля СБУ начала уголовное производство по факту организации гражданином РФ Стрелковым преднамеренного убийства и совершения действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведения диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных регионов нашего государства.