Брок: Нам нужна новая фаза санкций против России

Европейский Союз должен внедрить против России экономические санкции из-за причастности российской власти к дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок на пресс-конференции в Страсбурге, где в Европарламенте сегодня проходят дебаты на тему: "Российское давление на страны "Восточного партнерства" и в частности дестабилизация в восточной Украине".

"Так называемые полувоенные формирования, по меньшей мере, управляются Россией. Приехали ли их участники из России - это другой вопрос. Но командование и структура в них - российские. С этой точки зрения Россия присутствует на украинской территории, и мы призываем ее выйти из Украины.

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Во-вторых, Украина имеет право на самозащиту в соответствии с нормами ООН, и поэтому украинцы могут перейти к военным действиям, чтобы защитить свою территорию", - сказал Брок.

Евродепутат также призвал Россию отвести свои войска от украинской границы, поскольку их присутствие лишь осложняет ситуацию, и, если кризис будет длиться, это будет представлять угрозу независимости и территориальной целостности Украины.

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"Нам нужна новая фаза санкций против России - экономические санкции... Эти экономические санкции должны означать, что Россия должна прекратить применять в своей политике методы дестабилизации. Мы хотим принять невоенное решение, насколько возможно. ... Нужно применить экономические санкции против России, потому что мы знаем, какая в этой стране экономическая ситуация... Мы должны атаковать Россию на этом фронте. Они (россияне) провоцируют нас", - отметил Брок.

По его словам, ЕС должен поддержать Украину в вопросе проведения президентских выборов 25 мая, чтобы помешать России их сорвать. По мнению Брока, ЕС и международные организации должны направить наблюдателей на выборы в Украину.

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Как сообщал УНИАН, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел в Люксембурге 14 апреля решил не переходить к третьей - последней - фазе санкций, которая предусматривает широкие экономические санкции против России.

Несколько ведущих министров заявили, что еще не до конца исчерпан потенциал второй фазы, которая предусматривает замораживание активов и запрещение поездок в страны ЕС более 30 российским высокопоставленным должностным лицам.