Радиочастотный ресурс в Крыму остается за Украиной

Об этом заявил на брифинге во вторник исполняющий обязанности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Константин Захаренко.

«Частотный ресурс, который находится в Крыму, дальше остается за Украиной. Компании имеют лицензии, имеют частотные присвоения на эти точки и платят дальше деньги за использование частотного ресурса», - сказал он.

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По словам Захаренко, для урегулирования вопроса с радиочастотным ресурсом в Крыму концерн совместно с другими государственными органами в сфере телекоммуникаций обратился с письмом в Международный союз электросвязи (МСЭ), однако ответа от организации пока не получил.

«Мы понимаем, что мы должны бороться за этот частотный ресурс и обеспечить вещание на Крым», - добавил Захаренко.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года КРРТ заявил о вооруженном захвате неизвестными Крымского радиотелевизионного передающего центра.

В эфире в Крыму вместо «1+1» начали вещать российский «Первый канал», а вместо «Черноморской ТРК» - «Россия 24». Также в эфире отключен «5 канал».