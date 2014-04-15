Ахметов - сепаратистам: единственное оружие – это переговоры

"Сегодня крайне сложная ситуация на Востоке Украины.Кризис усугубляется, захватываются админздания, захватывается оружие. И самое страшное - гибнут люди, что недопустимо ни при каких обстоятельствах. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Человеческая жизнь, самая главная ценность, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить новых жертв", - заявил Ахметов, сообщает пресс-служба СКМ.

"Я не раз говорил и готов повторять и призывать столько, сколько потребуется, чтобы меня услышали: только переговоры, только мирный путь выведут нас из кризиса. Сегодня мы должны остановиться и подумать - как склеить страну? Не расколоть, а склеить? И какой клей нам для этого нужен?Это - точно не оружие, не пистолеты, не автоматы. Оружием ничего не решить!", - добавил он.

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Глава СКМ уверяет, что все эти годы выступал с одной позицией – за сильную, независимую и целостную Украину: И моя позиция сегодня не изменилась: Украина – единая и неделимая страна.

"Я убежден - сегодня единственное наше оружие – это стол переговоров. Только стол переговоров может покончить с эскалацией напряженности, только стол переговоров может дать то решение, от которого выиграет вся страна и каждый украинец!", - считает Ахметов.

"Я родился и вырос в Донецке. Я тут живу, тут мой дом, моя команда, мои друзья, родные и близкие мне люди. И я буду делать все возможное, чтобы голос Донбасса был услышан. Чтобы Донбасс уважали. А самое главное, чтобы Донбасс и Украина были едины навсегда", - подытожил глава СКМ.