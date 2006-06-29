Как разблокировать парламент

Парламентское большинство не будет вести переговоры с депутатами Партии регионов, пока они не разблокируют сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ после заседания Временного президиума с участием лидеров фракций парламента.

Он подчеркнул, что хочет официально заявить, что Партия регионов во время сегодняшнего заседания не привела ни одного аргумента что касается нарушения законов или регламента со стороны большинства. «Ни одной зацепки, которая бы касалась конституционных, законодательных нарушений, не приведено. Единственное основание для блокирования работы Верховной Рады – это блокирование избрания руководства Верховной Рады и правительства. Именно это является целью инициаторов блокирования», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ. Поэтому, по словам А.ТУРЧИНОВА, именно Партия регионов берет на себя ответственность, что сегодня в Украине нет стабильной власти, что сегодня не работает правительство, что не отрабатываются антикризисные программы, в частности, программа по блокированию роста цен, стабилизации тарифной политики.