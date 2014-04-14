Крымские чиновники должны пройти подготовку в Москве - Путин

"Мы постараемся полностью избежать бюрократизации процесса (формирования органов власти)", - заверил Путина и.о главы Республики Крым Сергей Аксенов. Как пишет ИТАР-ТАСС, согласно штатному расписанию в Крыму должно было быть 39 тыс. федеральных чиновников, но, по поручению президента, это количество ограничено.

"Мы это поручение исполняем, из 93 органов останется 12", которые исполняют федеральные функции, отметил Аксенов.

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"Нужно будет с крымчанами, которые будут исполнять федеральные функции на местах, провести соответствующую работу, организовать их подготовку, стажировку в Москве, учебу в соответствующих учебных заведениях по подготовке административных работников", - посоветовал Путин.

Аксенов сообщил, что "к каждому министерству прикреплен куратор из федеральных ведомств, мы направляем в регионы РФ кадры на обучение". Он добавил, что на эту тему во вторник в Симферополе состоится совещание, которое проведет вице-премьер Дмитрий Козак.