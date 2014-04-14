Украину призвали не допустить кровопролития в стране

«Мы переживаем период, который драматически влияет на ход истории Украины и всего мира. Наша судьба, наша жизнь и будущее Украины зависят от нас с вами, от воли руководителей государства, наших соседей и иностранных партнеров», - сказал Кузьмин.

Так же Кузьмин, обращаясь к представителям СМИ, сказал: «Сейчас для всех главное – остановить кровопролитие. Ни один из предлагаемых сегодня политиками вариантов урегулирования конфликта не является компромиссным и приемлемым. Я предлагаю эффективный и кратчайший путь выхода из кризиса».

Он обозначил три первоочередных действия, а именно:

Первым, по его словам, должно быть решение Парламента Украины создать Комиссию Национального Примирения. В нее должны быть включены представители всех регионов Украины, а также необходимо предложить принять участие в работе Комиссии зарубежным экспертам из Европы, России и США.

«Комиссия должна в максимально сжатые сроки представить украинскому народу предложения по решению таких ключевых вопросов: новая модель государственного и территориального устройства Украины; новая структура органов государственной власти и взаимодействия центральной и местных властей; языковая политика. И представить новую структуру взаимоотношений между властью, государством и народом Украины», - сказал Кузьмин.

Вторым необходимым первоочередным действием кандидат называл необходимость проведения президентских и парламентских выборов, а также выборов всех без исключения советов. Фактически, полностью, по словам Кузмина, «перезагрузка» власти.

Третьим кандидат в Президенты Украины считает необходимость «новым составом Парламента принять новые законы, которые будут реально действовать в Украине».

«Каждый день промедления может привести к новым человеческим жертвам и сделать ситуацию необратимой. Опасность третьей мировой войны не стоит недооценивать. Мы должны сделать все, чтобы в Европе царили мир и согласие, а в Украине жили успешные, обеспеченные и счастливые люди», — подвел итог своего выступления Кузьмин.