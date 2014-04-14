Днепропетровская ОГА: Спецназ "Днепр" будет подконтролен МВД, а не губернатору

Об этом заявил заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан.

По его словам, распространненная в воскресенье, 13 апреля, информация относительно формирования батальона спецназа «Днепр», была искажена некоторыми СМИ. «Журналисты несколько ошиблись относительно службы и оплаты службы этих людей (спецподразделения «Днепр» - УНИАН)», - сказал он.

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В частности, Геннадий Корбан отметил, что расценки оплаты службы спецназначенцев «будут согласованы с МВД». Кроме того, по его словам, ряд СМИ почему-то написали суммы в долларах. «На самом деле речь шла о гривнах. На сегодняшний день финансовые службы выясняют, как сформировать бюджет. Вполне возможно, что часть средств местных бюджетов или областного бюджета может быть направлена на нужды спецподразделения. Но основным финансовым донором будет МВД, поскольку у них свой бюджет и казначейство осуществляет платежи в пределах их бюджета», - пояснил замглавы Днепропетровской ОГА.

Кроме того, по его словам, не верным является утверждение журналистов, что спецподразделение будет контролироваться местной властью, в частности, губернатором. «Официально это подразделение будет находиться на балансе МВД. Губернатор не может командовать спецподразделением... Мы лишь берем опекунство над ним относительно их материально-технической базы, размещению», - сказал Корбан и добавил, что местная власть в Днепропетровске будет следить, чтобы спецподразделение несло службу в комфортных условиях.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан заявил, что в понедельник, 14 апреля, начинается формирование батальона специального назначения «Днепр» для защиты Украины из числа патриотично настроенных жителей области и под руководством офицеров-афганцев. «Наша цель - гарантировать правопорядок и безопасность граждан Украины, которым угрожает деятельность неизвестных диверсионных групп и незаконных вооруженных формирований на территории Днепропетровской области, а также на территориях соседних Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей", - сказал он.

По словам чиновника, батальон будет укомплектован жителями Днепропетровской области. "Здесь не будет никаких политических организаций, личный состав будет комплектоваться исключительно из числа патриотов Украины и Днепропетровщины. Порядок приема добровольцев будет завтра официально оглашен на сайте Днепропетровской областной администрации. Прежде всего, на службу будут зачислены добровольцы с боевым опытом, и практикой службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах", - пояснил Корбан.