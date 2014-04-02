Коломойский поблагодарил правоохранителей Днепропетровщины за профессионализм

"Не знаю, о каких недовольствах говорил господин Филатов (заместитель главы Днепропетровской ОГА, - УНИАН) и на какую "общественность" он ссылался. Мне мой заместитель об этом ничего не докладывал.

Я, со своей стороны, за этот месяц работы с действующими руководителями правоохранительных органов области могу выразить им только благодарность.

И, в первую очередь, руководителю областной милиции Георгию Гогуадзе.

Прежде всего благодаря действиям Днепропетровской милиции, их корректности, толерантности, патриотизму - в области удалось избежать напряжения и неприятных событий, подобных тем, которые имели место в других регионах страны", - заявил глава Днепропетровской ОГА.