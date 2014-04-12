Тарута считает, что на Донбассе не место агрессорам и оккупантам

Сегодня и завтра в Донецкой области объявлен траур по шахтёрам, погибшем в результате аварии на шахте им. Скочинского. На этом фоне неизвестные вооруженные люди захватывают в области отделения милиции, грабят их и вооружают население.

Об этом говорится в заявлении председателя Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты, которое цитируют Новости Донбасса.

"Это – преступления против человеческого достоинства и памяти погибших земляков. Уверен, что эти действия террора, должны быть классифицированы правоохранительными в соответствии с Законом", - говорится в заявлении.

Читайте такжеНа Банковой обсуждают жесткий силовой сценарий в отношении сепаратистовГубернатор отметил, что всю прошедшую неделю велись переговоры с протестующими людьми.

Они поделились своими проблемами, страхами и переживаниями. Я выслушал всех. Мы нашли точки взаимопонимания. По нашему требованию Донецк посетила делегация правительства во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Были намечены конкретные шаги, направленные на разрешение политического кризиса в стране путем принятия новой редакции Конституции Украины. Эта Конституция закрепила бы особый статус русского языка и передачу большинства административно-финансовых функций регионам", - передает пресс-служба главы региона.

По словам Таруты, голос Донбасса был услышан, однако сегодня деструктивные силы начали работу на усугубление кризиса и срыв гражданского диалога.

"Обращаюсь к дончанам и жителям области. Прошу всех не поддаваться на провокации. Донбасс – это наш общий дом. Здесь нет места агрессорам и оккупантам", - отметил он.

В связи с текущими событиями принято решение о кадровом усилении силовых органов Донецкой области. Мы будем использовать все законные способы для оперативного наведения порядка.

"Завтра Вербное Воскресенье. В этот день нам нужно идти в церкви, молиться за свои семьи, души погибших шахтеров и лучшую долю для нашей страны. Но не поддаваться на провокации, агрессивные и противоправные действия", - призвал губернатор.