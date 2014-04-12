Нардеп предлагает немедленно созвать Верховную Раду

Народный депутат Украины, внефракционный Николай Рудьковский обратился к председателю Верховной Рады Украины с требованием немедленно собрать депутатов на внеочередное заседание парламента в связи с событиями на востоке Украины.

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«Считаю, что депутаты должны немедленно собраться в Верховной Раде Украины и принять общее решение для быстрого реагирования и успокоения ситуации в Донецкой и других восточных областях Украины. Ситуация не терпит отлагательств! Украину по кускам, силой, пытаются отобрать по «крымскому сценарию». Это происходит уже и сейчас! Мы не имеем права допустить уничтожение нашей страны», - цитирует Рудьковского его пресс -служба.

Народные избранники, по его словам, должны собраться на внеочередное заседание в воскресенье, 13 апреля в 10 утра.