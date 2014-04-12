Аваков: в Краматорске идет перестрелка, в Красном Лимане отбито нападение боевиков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отчитался о ситуации в Донецкой области. В частности, он отметил, что в Краматорске идет перестрелка.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Краматорск (Донецкая обл.) Идет нападение.. Неизвестные обстреляли райотдел. Милиция отвечает. Идет перестрелка", - написал он.

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"Красный Лиман (Донецкая обл.) нападение боевиков с краткоствольными автоматами российского производства АК 100 - отбито силами милиции и городскими дружинниками. АК100 с подствольными гранатомётами находится только на вооружении войск РФ", - подчеркнул он.

В Славянске, по информации министра, уничтожены вышки мобильной связи, блокированы райотдел милиции и СБУ. Аваков отмечает, что власть Украины рассматривает факты сегодняшнего дня как проявление внешней агрессии со стороны РФ. Срочно созвано СНБО Украины.

В свою очередь, группировки сил МВД и МО Украины выполняют оперативный план реагирования.

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"Всем - прекращайте стенать и криком атаковать тех, кто и так под атакой. Делайте, что можете на Донбасе - работайте с людьми. Мы свое дело сделаем. Делайте вы свое!" - подытожил Аваков.