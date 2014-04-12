Сепаратисты уже готовы голосовать за правки в конституцию Крыма

Текст документа опубликован в официальной газете крымского парламента "Крымские известия".

"Таким образом, днем вступления конституции Республики Крым в законную силу нужно считать 12 апреля", — сообщил РИА Новости первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Григорий Иоффе.

По его словам, теперь наступает черед широкого разъяснения положений конституции населению. Он не исключил, что в документ в дальнейшем будут внесены правки.

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"Мы сами творцы своей Конституции. Появится необходимость, соберемся на заседание Госсовета Крыма и конституционным большинством проголосуем правку по тому или иному вопросу", — отметил Иоффе.