В Одессе Тигипко забросали яйцами и обозвали "путинской проституткой"

В Одессе активисты Евромайдана забросали яйцами кандидата в президенты Сергея Тигипко. Как передает корреспондент УНИАН, около 20 активисток в украинских венках на головах встретили Тигипко, когда он приехал на пресс-конференцию, запланированную в одном из медиа-центров на проспекте Шевченко. Активистки кричали «Путинская шлюха», «Позор» и т. д. Они также бросали в него яйцами.

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Как пояснили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», «Тигипко хотели встретить больше людей, но не успели, так как многие отправились встретить другого кандидата, находящегося в Одессе, - Олега Царева».

Пресс-конференция Тигипко началась с 20-минутным опозданием. Он так прокомментировал случившееся журналистам: «Эмоций много. И сегодня особо переживать из-за этого нет смысла. Я считаю, что политики все виноваты в том, что такая наэлектризованная ситуация в стране. Поэтому политики понимают и «отгребают» свое. Надо быть готовым. Хочешь идти – терпи какие-то вещи ради того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, если понимаешь, как это можно сделать».

Он добавил, что это «подготовленная профессиональная провокация».

Как сообщили УНИАН организаторы приезда в Одессу Тигипко, он прибыл в город чтобы принять участие в празднованиях по случаю 70-летия освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе проходят мероприятия, посвященные празднованию 70-летия освобождения города от фашистских захватчиков.