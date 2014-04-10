Почти половина россиян испытывают к украинцам негативные эмоции - опрос

Россияне испытывают к украинцам противоречивые чувства, негативные эмоции есть почти у половины респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Опрос показал, что, отвечая на вопрос: «Какие чувства, эмоции Вы сейчас испытываете по отношению к украинцам?» (закрытый вопрос, не более 2-х ответов), позитивные эмоции испытывают 58% опрошенных. В частности, симпатию – 21%, уважение – 20%, доверие – 7%, сочувствие/сострадание – 6%, восхищение – 3%, любовь – 1%.

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При этом негативные эмоции к украинцам испытывают 47% опрошенных россиян. Так, у 18% респондентов украинцы вызывают разочарование, у 12% - осуждение, у 11% - недоверие, у 5% - антипатию, у 1% - ненависть. 15% респондентов безразлично относятся украинцам. Затруднились ответить на этот вопрос 6% опрошенных.

В то же время только 45% респондентов указали, что бывали в Украине, 54% сказали, что не посещали Украину.

При этом среди опрошенных, которые бывали в Украине, 46% отметили, что посещали Украину в качестве туристов, 44% - были у родственников, 9% - были в командировке, 6% - родились в Украине и жили там какое-то время, 2% были в Украине на учебе.

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Кроме того, подавляющее большинство россиян положительно относятся к тому, чтобы украинцы приезжали в Россию в качестве туристов (92%) или проживали на одной с ними улице (88%). Также россияне ничего не имеют против того, чтобы приезжие из Украины посещали те же кинотеатры, торговые центры (92%), три четверти опрошенных (76%) согласны, чтобы их лечащим врачом был гражданин Украины.

Принять в свою семью выходцев из Украины готовы 70% россиян. Этого мнения придерживаются как респонденты, посетившие Украину (72%), так и те, кто никогда там не был (68%). В свою очередь 19% опрошенных предпочли бы не иметь подобных родственников.

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Работать под началом украинца смогли бы две трети россиян (66%), а вот каждый четвертый респондент (25%) не желает иметь такого руководителя.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 29-30 марта 2014 г. Опрошено 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.