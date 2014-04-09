В Харькове "заминировали" железнодорожный вокзал

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины на Южной железной дороге, неизвестный сообщил о заминировании вокзала сегодня, 9 апреля, около 16:00.

На место происшествия сразу выехали руководство УМВД Украины на Южной железной дороге, следственно-оперативная группа, сотрудники кинологического центра при УМВД Украины на Южной железной дороге и взрывотехнической службы.

После проведения тщательной проверки помещений вокзала и прилегающей территории общей площадью более 12 тыс. кв. м взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было.

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Сейчас указанная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Работниками милиции проводят все необходимые оперативно-розыскные меры для установления лица, сообщившего о минировании вокзала.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 апреля, в Харькове неизвестные лица сообщали о минировании стадиона «Металлист», помещения Харьковской облгосадминистрации и автовокзала «Левада». Ни одно из сообщений не подтвердилось. Взрывчатые вещества или предметы обнаружены не были.