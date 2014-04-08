В здании СБУ в Донецке сепаратисты растрощили мебель, двери и стены

В Донецке управление СБУ в настоящее время подсчитывает материальный ущерб, причиненный управлению после захвата здания митингующими.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-группы управления СБУ в Донецкой области Александр Балабанцев.

По его словам, митингующие разбили двери, мебель, а также разрушили внутренние перегородки здания, «они явно целенаправленно что-то искали». «У нас в 9 часов утра прошло рабочее совещание. Сейчас занимаемся уборкой в здании. И устанавливаем размер нанесенного материального ущерба, считаем потери», - сказал Балабанцев.

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Он также сообщил, что сотрудники управления разбирают баррикады перед зданием, состоящие из мешков с песком, старых автопокрышек, сейфов и мебели, вынесенных из управления. Сверху баррикады были затянуты колючей проволокой. В уборке территории помогают коммунальные службы города и Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Балабанцев отказался комментировать какую-либо информацию о возможной пропаже, или о количестве оставшегося в наличии оружия в здании управлении.

В то же время некоторые СМИ писали со ссылкой на источники, что после того, как здание управления покинули сепаратисты, сотрудники СБУ обнаружили, что комната для хранения оружия открыта. Однако, пропало ли оружие, источник не сообщал.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России. По факту захвата ОГА донецкая милиция начала расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

7 апреля около 03.30 ночи группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в здание облуправления СБУ и, не выдвигая четких требований, заняла помещение. По факту захвата помещения СБУ также начато уголовное производство по ч.1 ст. 294 УКУ.

В тот же день пророссийские митингующие, которые захватили здание ОГА, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

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Позже все открытые уголовные производства были объединены и квалифицированы по ч. 1 ст . 109 УКК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Следствие проводится следственным отделом УСБУ в Донецкой области.

В пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 8 апреля, сообщили, что эффективные переговоры, которые были проведены с захватчиками управления СБУ в Донецкой области, вчера завершились мирным освобождением всех помещений и добровольной сдачей оружия, сейчас управление СБУ вернулось к работе.