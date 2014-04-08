Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады

16:00, 08 апреля 2014
Политика
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Сегодня Верховная Рада первым вопросом рассмотрит законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усиления ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины).

ерховная Рада рассмотрит ряд вопросов относительно обороноспособности

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня работы парламента предусмотрено рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов” (относительно технико-юридического совершенствования избирательных процессов).

Кроме того, ВР рассмотрит законопроект об амнистии в 2014 году и законопроект о внесении изменений в Уголовно-исполнительного кодекса Украины относительно адаптации правового статуса осужденного к европейским стандартам.

Депутаты также рассмотрят законопроект о восстановлении доверия к судебной системе и проект постановления о внесении изменений в постановление “Об образовании Временной специальной комиссии ВР по подготовке законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины”.

Читайте такжеВР завершила работу: следующее заседание - за неделюЧитайте такжеКроме того, парламент рассмотрит ряд законопроектов по усилению материально-финансового обеспечения обороноспособности государства.

Кроме того, ряд законопроектов, в частности, по государственной антикоррупционной политики, планируется включить в повестку дня сессии.

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