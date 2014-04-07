В Харькове сторонники федерализации с битами второй раз разогнали митинг Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, около 19.20 несколько сотен антимайдановцев, одетых в маски и с битами, напали на евромайдановских активистов.

Некоторое время антимайдановцы забрасывали митинг оппонентов петардами и взрывпакетами, также были слышны менее громкие хлопки. После этого антимайдановцы, которые выстроились вдоль площади Свободы под стенами старого корпуса отела «Харьков», с битами бросились в сторону активистов Евромайдана. Те, в свою очередь, начали спасаться бегством и побежали в сторону парка имени Шевченко.

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В парке и на площади Свободы произошло несколько стычек. Активисты антимайдана гнались за участниками евроинтеграционного митинга до конца парка имени Шевченко - до здания Харьковского академического театра оперы и балета. В ходе стычек несколько людей получили ушибы и ссадины.

В эти минуты группы антимайдановцев возвращаются из парка им. Шевченко к зданию облгосадминистрации. Там продолжается митинг сторонников федерализации Украины.