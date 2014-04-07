Сепаратисты в Харькове разогнали митинг Евромайдана и пытаются поджечь покрышки

В Харькове пророссийски настроенные активисты разогнали проходивший на площади Свободы митинг сторонников Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди с битами и в масках в течение нескольких минут разогнали стоявших на площади активистов с украинской символикой. Несколько людей пострадало. Сейчас к площади Свободы прибывают кареты скорой помощи. Часть участников митинга Евромайдана рассредоточены на площади Свободы, часть скрылась в парке Шевченко и убежали по улице Сумской.

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Сотрудники милиции, находившиеся на площади, пытались пресечь потасовки и стычки, однако им это не удалось.

Сейчас к зданию обладминистрации стягиваются работники милиции со щитами и в шлемах.

Перед входом в ОГА продолжается митинг людей, занявших вчера здание. В нем участвуют несколько сотен людей. Они держат флаги России, СССР, георгиевские флаги и знамена нескольких общественных организаций. Спикер этого митинга в мегафон призывает харьковчан следовать примеру Донецкой и Луганской областей, где в течение прошедших двух дней были захвачены админздания.

Сейчас активисты Антимайдана вынесли на площадь Свободы несколько покрышек. Один из активистов пытается их поджечь, однако его уговаривают не делать этого.

Участники митинга скандируют «референдум».

Как сообщал УНИАН, 6 апреля вечером в Харькове сепаратисты захватили здание облгосадминистрации и установили на нем флаг России. Несколько сотен сторонников федерализации за 10 минут оттеснили до 200 милиционеров со щитами, которые охраняли вход в ОГА.

Сегодня, 7 апреля на здание облгосадминистрации вернули Государственный флаг Украины вместо установленных ранее по очереди флага России и флага с гербом Харькова. В обладминистрации продолжаются переговоры представителей власти с активистами, которые заняли здание.

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Местный Евромайдан объявил мобилизацию активистов на пикет перед зданием Харьковской облгосадминистрации, занятым антимайдановцами.

Около 13.00 около 100 человек в масках и касках, с дубинками, перешли улицу Сумскую, прошли кордон милиции и с палками напали на стоящих на площади Свободы людей с украинскими флагами. Слышны взрывы взрывпакетов и петард.