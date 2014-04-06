Яценюк собрался на восток Украины, чтобы "развеять страхи"

Много событий, которые происходят сейчас в восточных областях Украины, специально направленные на разделение языком, историей, но страна должна быть единая. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала "Интер", передает Украинская правда.

Он сообщил, что сейчас готовятся изменения в Конституцию, согласно которым "огромная часть полномочий" будет у регионов, в частности, через формирование исполкомов.Читайте такжеЯценюк собирается посетить Восточную УкраинуКроме того, Яценюк пообещал Востоку страны значительную государственную поддержку.

"Как бы нам не было трудно, но формируем государственные заказы для восточных предприятий, мы выделяем 12 миллиардов гривен на субсидирование угольной отрасли, мы будем платить зарплаты" , - пообещал премьер.

Именно с такими сведениями он собирается ехать в восточных областей, чтобы "развеять страхи".

Правда, конкретной даты своего визита Яценюк не сообщил.