В России хотят отправлять из Москвы в Симферополь 77 рейсов в неделю

Стоимость авиабилета в один конец составит от 7,5 тыс. до 8,5 тыс. рублей (около 2300-2600 гривень - ред.), сообщила министр по туризму нелегитимного правительства оккупированого Крыма Елена Юрченко на форуме в Екатеринбурге, передает ИТАР-ТАСС.

"Такое решение уже принято, и мы рады, что у жителей столицы (России Москвы - ред.) не возникнет сложностей добраться до Крыма, - подчеркнула Юрченко. - Также мы планируем провести переговоры по налаживанию прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Симферополем. Настаиваем на субсидировании и дотировании этого авиамаршрута. Нам важно соединить Крым с Уралом и Сибирью".

Читайте такжеКрымские сепаратисты ждут 6 миллионов туристов в этом году По ее словам, будет увеличено и количество переправ (из России в Крым - ред.). "Мы работаем в этом направлении, - сказала она. - Стоимость билета для поездки на переправе - 1,5 долл. с человека и 30 долл. - если он переправляется этим видом транспорта с личным автомобилем".