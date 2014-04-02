Керри демонстративно нарушил протокол комиссии Украина-НАТО, пропустив выступать сначала Дещицу
И.о. министра иностранных дел Андрей Дещица выступил в момент, не предусмотренный протоколом, - перед итоговой речью госсекретаря США Джона Керри.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук журналист Юрий Бутусов.
«Сразу после Расмуссена выступает наш министр иностранных дел Андрей Дещица. Произошло вопиющее нарушение дипломатического протокола. Вместо госсекретаря США Керри - представителя страны НАТО, лидера НАТО, в последний момент слово предоставлено стране - партнеру НАТО! Протокол здесь жесткий - и нет сомнения, что эта ошибка была сделана преднамеренно, для демонстрации высокого уровня приема украинской делегации в НАТО. Керри выступит после МИД Украины», - написал Бутусов.
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Журналист отметил, что главный украинский дипломат свободно выступал на английском языке. Украинские журналисты свои вопросы также задавали на английском.
«Дещица всю пресс-конференцию говорит по-английски, и украинские журналисты тоже ставят вопрос по-английски. Мне это очень нравится", - написал Бутусов.