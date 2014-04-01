Украина готовит иск в Международный суд ООН против России

"Мы считаем Крым частью Украины, мы планируем подать иски в международный суд против России и против российских действий в Крыму. Мы считаем, что с международной поддержкой мы сможем вернуть Крым Украине", — сказал Дещица журналистам, пишет РИА Новости

По его словам, речь идет о Международном суде ООН в Гааге. "Мы собираем документы, это может занять какое-то время. Есть возможность подачи исков по международному морскому законодательству. Сейчас дела готовятся", — заявил Дещица.

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В Крыму 16 марта прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России, и 18 марта был подписан соответствующий договор. Госдума и Совфед одобрили договор о присоединении Крыма к России и федеральный конституционный закон об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов — республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта подписал оба документа. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, решение о принятии Крыма в Россию основывается на свободном волеизъявлении народа Крыма во время референдума и соответствует международному праву.