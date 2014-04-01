Рада поручила МВД и СБУ разоружить незаконные силовые формирования

Депутаты считают, что разоружить людей следует немедленно, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Такой была реакция депутатов на вчерашние события в центре Киева и на общее обострение криминогенной ситуации в стране. За разоружение формирований, которые действуют по собственному усмотрению, проголосовали 256 депутатов.

Политики считают, что люди с огнестрельным оружием должны остаться исключительно в Нацгвардии, милиции, СБУ, армии - то есть там, где оружие является законным.

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И.о. президента Александр Турчинов пояснил, что после принятого сегодня политического решения за боевиков на улицах будут спрашивать с силовых структур. Именно правоохранители должны навести порядок.

"Мы обязаны это сделать, независимо от того, где находятся эти вооруженные формирования: в центре, на западе или на востоке. Когда они не в армии, милиции, Нацгвардии или Службе безопасности - они являются диверсантами, которые работают против Украины", - заявил Турчинов.