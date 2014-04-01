ВР завершила работу: следующее заседание - через неделю

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов завершил сегодняшнюю работу парламента и объявил, что следующее заседание начнется 8 апреля в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, после совещания с руководителями групп и фракций Турчинов сообщил, что не был найден консенсус относительно некоторых поправок в законопроект о выборах депутатов ВР Крыма и городских голов .

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“В связи с этим мы не имели возможности принимать решения по данному закона, и вижу, что по другим законам также у нас начнется не результативное голосование”, - сказал он.

Именно поэтому, отметил Турчинов, завершается сегодняшнее заседание.

В то же время он дал поручение профильному комитету ВР согласовать текст соответствующего законопроекта и прибавил, что придется вносить изменения в “срок проведения голосования для того, чтобы не сорвать выборы 25 мая”.

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Турчинов отметил, что первым вопросом на заседании 8 апреля будет именно этот законопроект.

По словам Турчинова, в случае чрезвычайных ситуаций Верховная Рада будет собираться вне очереди.