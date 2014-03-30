Первый Национальный готовится проводить дебаты кандидатов в президенты
22:44, 30 марта 2014Политика
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"Первый Национальный" собирается провести дебаты между всеми кандидатами в президенты Украины.
Ведущим дебатов будет Зураб Аласания / facebook
Об этом в Facebook сообщил глава НТКУ Зураб Аласания.
"К сведению всех тех, кому это нужно. А также к информации всем тем, кому это категорически не нравится. "Перший Нацiональний" намерен провести дебаты между кандидатами на пост президента Украины. Всеми", - написал он.
Аласания отметил, что формат дебатов начнут готовить 31 марта.
Ведущим будет Зураб Аласания.
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