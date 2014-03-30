Первый Национальный готовится проводить дебаты кандидатов в президенты

Об этом в Facebook сообщил глава НТКУ Зураб Аласания.

"К сведению всех тех, кому это нужно. А также к информации всем тем, кому это категорически не нравится. "Перший Нацiональний" намерен провести дебаты между кандидатами на пост президента Украины. Всеми", - написал он.

Аласания отметил, что формат дебатов начнут готовить 31 марта.

Ведущим будет Зураб Аласания.