В Донецке в здание ИСД бросили коктейль Молотова
10:35, 28 марта 2014Политика
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Минувшей ночью неизвестные бросили коктейль Молотова в здание, принадлежащее компании «Индустриальный союз Донбасса».
В офис ИСД бросили коктейль Молотова / tsn.ua
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал заместитель председателя Ворошиловского районного совета Донецка Иван Приходько.
«Сегодня в два часа ночи, в здание по улице Щорса, 48 была брошена бутылка с зажигательной смесью. Охране удалось локализовать пожар. Здание принадлежит «Индустриальному Союзу Донбасса», - написал Приходько.
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Также, по его словам, сегодня ночью «была предпринята попытка поджога здания по ул. Кобозева, 3 принадлежищего «Донецькметалургбуду». Жертв и пострадавших нет».
Напомним, компания ИСД принадлежала нынешнему губернатору Донетчины Сергею Таруте.
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