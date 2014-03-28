В Донецке в здание ИСД бросили коктейль Молотова

10:35, 28 марта 2014
Политика
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Минувшей ночью неизвестные бросили коктейль Молотова в здание, принадлежащее компании «Индустриальный союз Донбасса».

В офіс ІСД кинули коктейль Молотова / tsn.ua

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал заместитель председателя Ворошиловского районного совета Донецка Иван Приходько.

«Сегодня в два часа ночи, в здание по улице Щорса, 48 была брошена бутылка с зажигательной смесью. Охране удалось локализовать пожар. Здание принадлежит «Индустриальному Союзу Донбасса», - написал Приходько.

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Также, по его словам, сегодня ночью «была предпринята попытка поджога здания по ул. Кобозева, 3 принадлежищего «Донецькметалургбуду». Жертв и пострадавших нет».

Напомним, компания ИСД принадлежала нынешнему губернатору Донетчины Сергею Таруте.

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