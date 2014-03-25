Мэр Львова Андрей Садовый отказался идти в президенты

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что не собирается баллотироваться в президенты, сообщает ТСН.ua со ссылкой на корреспондента ТСН.

"Сегодня чрезвычайно важно, чтобы в стране каждый хорошо делал свою работу. Если сейчас все будут соревноваться за должность президента, это будет большая беда для государства", - подчеркнул политик.

Он отметил, что именно "децентрализация власти и уклон в регионы, в города, сделает ситуацию такой, что люди не будут знать имя президента или премьер-министра".

Читайте такжеОдну из улиц Львова назовут в честь Героев Майдана - Садовый

"Потому что в городах должна решаться судьба городов. А не в полной вертикали, когда община со связанными руками, и им диктуют, что и как должно быть", - добавил Садовый.

Как сообщалось ранее, на времени уже пятеро политиков выдвинули свои кандидатуры на пост президента. Среди них Сергей Тигипко, Вадим Рабинович, Михаил Добкин, Ренат Кузьмин и Олег Ляшко.

Читайте такжеОдну из улиц Львова назовут в честь Героев Майдана - Садовый

В частности, первым кандидатом в президенты в Украине был зарегистрирован бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.