30 марта Севастополь перейдет на московское время

Как передает корреспондент УНИАН, решение установить на территории города Севастополя порядок исчисления времени, в соответствии со второй часовой зоной (московское время) с переводом часовой стрелки 30 марта 2014 года в 2.00 на 2 часа вперед принято сегодня, во время заседания внеочередной сессии городского совета Севастополя, назвавшего себя Законодательным Собранием города.

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В решении говорится, что оно принимается (временно, до принятия постановления Правительства Российской Федерации о присоединении города федерального значения Севастополя к соответствующей часовой зоне) с целью урегулирования вопроса по исчислению времени на территории города федерального значения Севастополь после принятия в Российскую Федерацию в переходный период.

Депутаты, с целью адаптации к новому порядку исчисления времени, поручили Севастопольской городской государственной администрации разработать расписание работы детских дошкольных и школьных учреждений, иных предприятий, учреждений и организаций с учетом установления режима работы на один час позже.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России. На вопросы референдума отвечали и жители Севастополя.

17 марта депутаты Севастопольского горсовета приняли решение о «О статусе города-героя Севастополя» и обратились к Российской Федерации с просьбой о принятии города в состав России в качестве субъекта РФ со статусом города федерального значения.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Распущенный Верховной Радой Украины Крымский парламент, принял решение о переходе полуострова с киевского на московское время с 30 марта.