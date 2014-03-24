В сети появились фото погрома части морпехов в Феодосии

20:43, 24 марта 2014
Политика
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Батальон украинской морской пехоты в Феодосии штурмовали 24 марта на рассвете. 

В сети появились фото погрома части морпехов в Феодосии / tsn.ua

Морские пехотинцы из захваченной российскими оккупантами части в Феодосии передали ТСН фото помещений после штурма, пишет ТСН.ua

Штурм части начался в 4 утра с забрасывания светошумовыми и газовыми гранатами, потом в ход пошли БТРы и десант с вертолетов. В общем часть штурмовали около 300 вооруженных агрессоров.

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Как рассказывали морпехи, их били, сожгли украинский флаг и призывали переходить на сторону России. Из 60-70 моряков части лишь 43 готовы и дальше служить Украине. Также не изменил присяге офицерский состав морской пехоты.

Фотогалерея "Как разгромили часть морпехов в Феодосии"

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