В Херсоне предлагают отгородиться от Крыма 20-километровым рвом

Сегодня в Херсоне обсудили мероприятия по обустройству границы с территорией аннексированного Крыма.

Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, председатель облгосадминистрации Юрий Одарченко вместе с руководителями военных комиссариатов, таможенной службы, управления капитального строительства, управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации обсудили перечень мероприятий на предмет обустройства границы с АР Крым.

Читайте такжеМэр Херсона обвинил депутатов горсовета от ПР в попытке устроить в городе "крымский сценарий"

Во время встречи чиновники согласовали, что необходимо уделить большое внимание обустройству пропускных пунктов для обеспечения быстрого прохождения транспорта и людей.

Также было обговорено создание в таких пунктах участков для автомобилей, чтобы те, в случае ожидания необходимой проверки таможенниками, не задерживали движение транспорта.

Читайте такжеВ Херсоне осудили сепаратизм и поддержали украинских военных

"На границе также было предложено установить наблюдательные башни и вырыть сплошной ров длиной 20 км", - сообщили в пресс-службе.