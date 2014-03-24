В Херсоне предлагают отгородиться от Крыма 20-километровым рвом
Также херсонские чиновники планируют обустроить на границе пропускные пункты для обеспечения быстрого прохождения транспорта и людей.
Сегодня в Херсоне обсудили мероприятия по обустройству границы с территорией аннексированного Крыма.
Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, председатель облгосадминистрации Юрий Одарченко вместе с руководителями военных комиссариатов, таможенной службы, управления капитального строительства, управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации обсудили перечень мероприятий на предмет обустройства границы с АР Крым.
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Во время встречи чиновники согласовали, что необходимо уделить большое внимание обустройству пропускных пунктов для обеспечения быстрого прохождения транспорта и людей.
Также было обговорено создание в таких пунктах участков для автомобилей, чтобы те, в случае ожидания необходимой проверки таможенниками, не задерживали движение транспорта.
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"На границе также было предложено установить наблюдательные башни и вырыть сплошной ров длиной 20 км", - сообщили в пресс-службе.