Похищенных в Крыму операторов освободили

Операторы кинематографического объединения Вавилон'13 Ярослав Пилунский и Юрий Грузинов освобождены из плена и находятся за пределами Крыма. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации президента Андрей Сенченко, пишет Радио Свобода.

По его словам, операторы находятся в Херсонской области и им будет оказана медицинская помощь.

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Как сообщил сам Пилунский, сейчас ему и его коллеге просто нужно время, чтобы оправиться от того, что произошло.

«Самочувствие отличное, так как на свободе. Но в подробности пока вдаваться не хочу, все еще свежо в памяти, хочется просто прийти в себя, также пройти медицинское обследование», - сообщил он.

Операторы объединения кинематографистов Вавилон'13 Ярослав Пилунский и Юрий Грузинов исчезли в воскресенье, 16 марта, в Симферополе, сообщило объединение на своей странице в Facebook.

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«Машина Славы Пилунского, Mitsubishi Pajero АА7132ІН ночью была похищена из СТО. Злоумышленники взломали дверь гаража и отбуксировали машину в неизвестном направлении. Известно, что ребята должны были встретить посылку с вещами для украинских военных. Что с посылкой тоже неизвестно», - говорилось в сообщении.

Ярослав Пилунский - крымчанин, Юрий Грузинов - русский, который живет в Киеве.