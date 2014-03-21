Украина оценивает ущерб от российской оккупации в сотни миллиардов долларов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил журналистам в аэропорту «Борисполь» после прилета из Брюсселя

«Мы сейчас ведем серьезную дискуссию относительно того, какая финансовая ответственность России за события, которые произошли в Крыму. РФ с применением оружия осуществила вооруженные ограбления Украины, в том числе национализировала десятки объектов государственной собственности Украины. Речь идет не о миллиардах, а сотнях миллиардах долларов», - отметил премьер.

Яценюк также подчеркнул, что в связи с этим Украина подаст против России соответствующие иски.

«За ограбления нужно будет платить», - подчеркнул он.

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В то же время Яценюк отказался комментировать заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что Украина должна России порядка 11 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня Медведев заявил, что харьковские соглашения между Россией и Украиной подлежат денонсации, Украина должна возместить 11 млрд долл.

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и России Виктор Янукович и Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможной пролонгацией еще на пять лет и о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.