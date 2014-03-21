Кличко о военных в Крыму: Если мы подождем еще, то выводить уже будет некого

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил в эфире «Шустер.Live».

«Если мы подождем еще неделю, то и выводить уже будет некого. Пророссийские силы уже захватили три украинских военных корабля», - отметил он.

За словами Кличко, также действующая власть должна разъяснить военным, куда они могут выехать из Крыма и какое жилье и социальные гарантии они и их семьи получат на материковой Украине.

«Мы должны уже сегодня донести до военных информацию о социальных гарантиях и оказать им помощь», - отметил Кличко.

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«Многие из военнослужащих в Крыму – контрактники, которые родились и выросли в Крыму. Здесь живут их семьи. Они должны понимать, куда они могут выехать, какие социальные гарантии они получат, какое жилье им предоставят вне пределов Крыма», - отметил Кличко.

Лидер «УДАРа» подчеркнул, что военнослужащие в Крыму находятся в абсолютной информационной блокаде. «Я общался со многими военнослужащими. В воинских частях они не имели возможности смотреть украинское телевидение. Вместо этого им показывают российские пропагандистские телепрограммы, где описывают радужные перспективы для крымчан, а всех других называют националистами и радикалами, которые делают все, чтобы навязать свои идеи. И эту информацию подают, как визитку действующей украинской власти», - отметил Кличко.