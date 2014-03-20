ВР приняла Декларацию о борьбе за освобождение Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 274 из 303 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракция КПУ, а из фракции Партии регионов документ поддержали лишь 29 народных депутатов.

В Декларации отмечается, что Верховная Рада обращает внимание правительств и парламентов мира, международных организаций и мировой общественности, что украинский народ никогда не признает аннексию неотъемлемой части своей территории - Автономной Республики Крым, захваченной Россией с грубым нарушением фундаментальных норм международного права и общепризнанных принципов сосуществования государств.

Также Верховная Рада обращается ко всем членам международного содружества с настоятельной просьбой воздержаться от международного признания так называемой «Республики Крым» и аннексии Крыма и города Севастополь в состав России как новых субъектов федерации.

От имени народа Украины Верховная Рада заявляет, что Крым был, есть и будет в составе Украины. Украинский народ никогда и ни при каких условиях не прекратит борьбу за освобождение Крыма от оккупантов, какой бы тяжелой и длительной она ни была.

В Декларации отмечается, что Россия вызывающе нарушила не только действующее законодательство суверенной Украины, но и фундаментальные нормы международного права, закрепленные в Уставе ООН, Уставе Совета Европы, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года и других итоговых документах НБСЕ/ОБСЕ, Соглашении о создании Содружества Независимых Государств от 1991 года, Меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины, Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года.

В Декларации сказано, что впервые после завершения Второй мировой войны общепризнанные границы Европы цинично будет «перерисовывать» страна, которая по многосторонним и двусторонним договорам гарантировала территориальную целостность Украины, неприкосновенность и нерушимость ее границ. Единственным нескрываемым мотивом Российской Федерации в осуществлении этого международного преступления является пресловутая доктрина «прирастания русского мира».

Как сообщал УНИАН, 18 марта в Кремле президент РФ Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в состав России Крыма и образования в составе РФ новых субъектов.

Также Путин попросил парламент принять в состав России двух новых субъектов - Крым и Севастополь.

Сегодня Государственная дума РФ проведет дополнительное пленарное заседание для рассмотрения законопроектов о присоединении Крыма к России.