Чуркин: Россияне не убивали украинского военного в Крыму
00:45, 20 марта 2014Политика
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что штурма украинского фотограмметричного центра, во время которого убили украинского прапорщика, не было.
Чуркин заявил, что штурма украинского фотограметричного центра, во время которого убили украинского прапорщика, не было / REUTERS
Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН в среду вечером.
"Никакого нападения (на украинский объект) не было. Российских солдат даже рядом не было. Стояли невооруженные, только в бронежилетах, люди, входящие в сил самообороны. Из здания, которое находилось неподалеку, начал стрелять снайпер. Убил по одному с каждой стороны и ранил по одному с каждой стороны", - заявил Чуркин.
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