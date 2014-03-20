Чуркин: Россияне не убивали украинского военного в Крыму

00:45, 20 марта 2014
Политика
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что штурма украинского фотограмметричного центра, во время которого убили украинского прапорщика, не было.

Виталий Чуркин / REUTERS

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН в среду вечером.

"Никакого нападения (на украинский объект) не было. Российских солдат даже рядом не было. Стояли невооруженные, только в бронежилетах, люди, входящие в сил самообороны. Из здания, которое находилось неподалеку, начал стрелять снайпер. Убил по одному с каждой стороны и ранил по одному с каждой стороны", - заявил Чуркин.

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