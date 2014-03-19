Украина – уникальное место. За последние месяцы время здесь ускорилось настолько, что в течение всего лишь декабря - марта мы пережили то, что во многих странах занимает годы. Нам довелось прочувствовать и испытать стремительный подъем гражданской активности, формирование нового сознания, общественных ценностей и целей, бескомпромиссную борьбу за их реализацию. Теперь, очевидно, настало время для испытания войной, которую уже давно объявил Украине российский президент Владимир Путин, а Совет Федерации РФ 1 марта лишь формализовал ее начало. Российская аннексия Крыма не только привела к формальной войне Украины и России, но и положила конец существующей системе международного права, при которой гарантии и договора не способны выполнять свои функции.

Украина на себе прочувствовала, что дерево государственной независимости периодически приходится поливать кровью патриотов. За последние 3 месяца украинцы заплатили крайне высокую цену. Есть надежда, что этого будет достаточно для Провидения, но есть и обратные риски. На уровне ощущений, Бог испытывает украинский народ на прочность, на готовность заплатить сполна за желаемый результат.

Украинцы начали проходить тест на прочность во внутреннем и внешнем измерениях. С победой революции и попыткой перезапуска всей общественно-политической системы отношений этап внутренних трансформаций прошел свою точку невозврата. На этом пути будет много разочарований, проколов, трудностей, но в конечном итоге украинское общество станет взрослее, мудрее и человечнее. Нынешняя пассионарность Украины – предмет зависти и надежды для стареющей Европы. Зависти – потому что для большинства стран ЕС подобный опыт уже в прошлом. Надежды – потому что Украина это «новая кровь», способная дать импульс к качественному развитию слабеющей Европы.

Сейчас гражданскому обществу Украины необходимо научиться максимально консолидироваться перед лицом внешней угрозы. Научиться прекращать внутренние раздоры, когда вчерашний «миролюбивый» сосед сегодня начал открытую военную интервенцию. Подтвердить свою феноменальную способность к самоорганизации и самообороне. Нет сомнений, что украинцы этот экзамен сдадут успешно.

У Европейского Союза сейчас свой момент истины. В Брюсселе, Берлине, Париже, Лондоне и других европейских столицах прекрасно понимают высокую вероятность запуска процесса пересмотра границ в Европе и последствий всего этого. Но традиционно за последние годы ЕС действует разобщено, медленно и крайне осторожно, с оглядкой на Москву. После печального опыта российско-грузинской войны и военной аннексии Крыма Россией, бездействие Евросоюза будет означать смерть европейской внешней политики и жирный крест на самом будущем ЕС. Поскольку уже сейчас сепаратизм в странах ЕС, как и приход правых сил и евроскептиков к власти формируют устойчивую тенденцию. Только консолидированная позиция стран Евросоюза по Украине, единый фронт для реализации отношений с Россией, а также успешная восточная политика ЕС в целом может помочь Европе вернуться в круг ключевых международных игроков. В обратном случае – политическая дезинтеграция, отдельные игры Лондона, Парижа и Берлина при общем самоустранении ЕС от глобальных процессов.

Для Соединенных Штатов настало время реванша после сирийского и иранского «успехов» Путина. Далее сдавать позиции перед Москвой Вашингтону крайне опасно, поскольку это может серьезно подорвать доверие союзников США к их способности гарантировать безопасность. Это может придать новую динамику процессам перераспределения глобального влияния на невыгодных для Вашингтона условиях. По этим причинам реакция США на события в Украине будет жесткая. Как вариант – с привлечением других стран-членов НАТО, где особую роль могут сыграть Польша и Турция. Не стоит забывать, что российская угроза в Украине может серьезно затормозить планы американских энергетических корпораций по добыче сланцевого газа, а также энергоресурсов на черноморском шельфе.

Пожалуй, особый тест на прочность предстоит пройти и самой России. Уже ясно, что в первоначальном плане аннексии Крыма и, возможно, Востока Украины, произошел сбой. Вместо многочисленных жертв и стрельбы, на которую, вероятно, рассчитывали в Кремле для обоснования прямого военного вторжения в Украину, в Крыму сохранялось относительное спокойствие. Украинские воинские части оказались готовыми защищать свою страну и не перешли на сторону России. Вместо картинки о бесчинствах «украинских националистов» весь мир наблюдает планомерную российскую оккупацию. В ближайшие время следует ожидать ужесточения позиции Запада и всего мира по отношению к действиям России в Крыму. Скорее всего, удар будет нанесен по самому больному месту нынешней российской элиты – ее кошельку. Уже сейчас очевидно, что Владимир Путин прошел точку невозврата с Крымом и его политикой по отношению к Украине. Даже частичное восстановление прежних партнерских отношений сейчас маловероятно. Россия в который раз противопоставила себя всему остальному миру. Открытым остается вопрос – чем закончиться такое противостояние. Это уже персональный тест на прочность для Путина и самой России.

Роман Рукомеда,

политический эксперт